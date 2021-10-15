Глава Невинномысска пригласил жителей города на крупнейший торговый праздник

Фото: пресс-служба администрации Невинномысска

Покровская ярмарка стала традиционным праздником для жителей Невинномысска. Так, каждый год свою продукцию на ней представляют производители Ставропольского и Краснодарского края, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

В этот раз посетители ярмарки смогут приобрести хлебобулочные изделия, мясо, свежую рыбу, молочные продукты, мед и многое другое.

«Изюминкой» станет курник, с которым невинномысские повара представляли город на Международном фестивале уличного искусства «Культурный код» — его попробовать смогут все желающие.

В этот раз главную роль сыграла самая взыскательная на вкусовые пристрастия жительница Невинномысска – впрочем, зрители все могут увидеть сами, посмотрев видеоролик в Инстаграм Михаила Миненкова.

Крупнейший торговый праздник начнется 16 октября, в 09:00, на улице Павлова.