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Общество15 октября 2021 11:08

Глава Невинномысска пригласил жителей города на крупнейший торговый праздник

Герой России, мэр промышленной столицы края Михаил Миненков пригласил жителей и гостей города на Покровскую ярмарку креативным роликом
Вадим ВИШНЕВСКИЙ
Вадим ВИШНЕВСКИЙ
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Фото: пресс-служба администрации Невинномысска

Фото: пресс-служба администрации Невинномысска

Покровская ярмарка стала традиционным праздником для жителей Невинномысска. Так, каждый год свою продукцию на ней представляют производители Ставропольского и Краснодарского края, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

В этот раз посетители ярмарки смогут приобрести хлебобулочные изделия, мясо, свежую рыбу, молочные продукты, мед и многое другое.

«Изюминкой» станет курник, с которым невинномысские повара представляли город на Международном фестивале уличного искусства «Культурный код» — его попробовать смогут все желающие.

В этот раз главную роль сыграла самая взыскательная на вкусовые пристрастия жительница Невинномысска – впрочем, зрители все могут увидеть сами, посмотрев видеоролик в Инстаграм Михаила Миненкова.

Крупнейший торговый праздник начнется 16 октября, в 09:00, на улице Павлова.