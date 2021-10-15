На Ставрополье беременным разрешили прививаться от COVID-19

Врачи рекомендуют беременным женщинам «Спутник V» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эпидобстановка на Ставрополье, как и во всей стране, по-прежнему остается тяжелой. И единственный надежный способ защитить себя от болезни – вакцинация. Недавно показания для прививок от коронавируса расширили: теперь рекомендовано вакцинироваться и беременным женщинам, так как есть большая опасность осложнения течения беременности и родов.

Среди негативных последствий COVID-19 увеличение риска преждевременных родов в два раза. Кроме того, возможность рождения мертвого ребенка повышается на шесть процентов, увеличивается опасность задержки роста плода.

Из-за определенных изменений в гормональной и иммунной системе беременных женщин, повышается риск не только заражения, но и тяжелого течения любой инфекции.

Сложность лечения таких пациенток состоит и в том, что многие лекарства им нельзя применять, так как это опасно для будущей мамы и ее ребенка.

Поэтому так важно перед планированием беременности сделать все прививки, в том числе против коронавируса.

Лучше, рассчитать время так, чтобы второй компонент вакцины был введен за один-два месяца до зачатия. Если этого не было сделано, то следует обратиться к медикам, чтобы они дали рекомендации по наиболее подходящему для этой процедуры сроку беременности.

Как рассказала заместитель главного врача по поликлинической работе Ставропольского краевого клинического перинатального центра Нина Лиманская, медики рекомендуют беременным делать прививку от коронавируса на 22-36 неделе.

- К этому моменту ребенок уже имеет сформированные органы и системы. Навредить прививка ему не сможет. Он такой же человек, просто живет внутри мамы, - отметила доктор.

Врачи рекомендуют беременным женщинам «Спутник V». Эта вакцина была разработана самой первой, ею привиты уже миллионы людей, в том числе было привито много женщин, не подозревавших о своей беременности.

Прививка давно доказала свою безопасность и эффективность.

Вакцинироваться от коронавируса будущие мамы могут в перинатальных центрах края или на дому с помощью выездной прививочной бригады. Перед тем как сделать прививку, врачи осмотрят пациентку, измерят давление и температуру, дадут свои рекомендации.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что на Ставрополье за сутки коронавирусом заразилось 370 человек. Число заболевших в крае достигло 91293. За вчерашний день от коронавируса скончались 30 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Число умерших достигло 3487. За последние сутки выписан еще 351 человек.

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