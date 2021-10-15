На Ставрополье аферист обманным путем продал муниципалитету здание дошкольного учреждения за 195 млн рублей

Против уроженца Труновского округа возбуждено уголовное дело по статье: «Мошенничество». Выяснилось, что мужчина, будучи собственником здания, расположенного в Минеральных Водах, подал заявку на участие в аукционе по реализации объектов недвижимого имущества.

Продаваемое им строение не отвечало заявленным требованиям покупателя, но собственник указал в документации недостоверные сведения о нем, завысив его стоимость. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Мужчина оказался единственным участником электронного аукциона и по его итогам заключил контракт на реализацию объекта недвижимого имущества в собственность муниципалитету.

В соответствии с актом приема-передачи здание дошкольного учреждения было передано в муниципальную собственность, а на счет ставропольца были перечислены деньги.

В результате незаконных действий мужчина обманным путем получил около 195 миллионов рублей, тем самым причинив ущерб на указанную сумму администрации Минераловодского городского округа.

Сейчас следователи собирают необходимые доказательства, устанавливаются другие возможные участники происшествия.