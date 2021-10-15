Полицейские нашли водителя, сбившего ставропольчанку и скрывшегося с места ДТП

Инцидент произошел 13 октября, около 19:00, в селе Орловка Буденовского городского округа. Там водитель легковушки сбил 49-летнюю женщину.

С тяжелыми травмами местную жительницу доставили в реанимацию, накануне она пришла в сознание, но общение ей пока не разрешено. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Больше суток сотрудники отдела МВД по Буденновскому округу проводили розыскные мероприятия.

По осыпи фар и оставшимся на месте частям бампера установили, что наезд был совершен на автомобиле Лада Приора.

15 октября удалось задержать водителя. Им оказался 17-летний студент. Автомобиль обнаружен в хозпостройке, на транспортном средстве имеются характерные повреждения лобового стекла, фары и капота.

Водительских прав в силу возраста молодой человек не имеет. Сейчас устанавливается, кому принадлежит автомобиль, и кто доверил подростку право управления источником повышенной опасности.

По факту ДТП решается вопрос о возбуждении уголовного дела.