Массовым отравлением детей в Дагестане заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Дагестана проводит проверку после массовой госпитализации жителей Хунзахского района с признаками отравления.

- На место выехали работники прокуратуры района, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Республики Дагестан. - По результатам проверки при наличии оснований буду приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, с 13 по 14 октября 2021 года в районную больницу были госпитализированы семь детей и один взрослый. Все они поступили в больницу с одинаковыми симптомами - тошнота, рвота, диарея, повышенная температура и слабость.

- Все пациенты легкой и средней степени тяжести, случаев тяжелого течения болезни нет. Они получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объёме, - сообщили в пресс-службе Минздрава Дагестана.

В республиканском минздраве отметили, что в лечении пациентов приняли участие инфекционисты из Республиканского центра инфекционных болезней. Они провели для районных медиков дистанционную консультацию.

Что стало источником заражения пациентов выясняет Роспотребнадзор по РД.