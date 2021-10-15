В Минздраве объяснили, что делать, если получившая вакцину женщина узнала о беременности

Важно перед планированием беременности сделать все прививки, в том числе против коронавируса
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По словам жителей Ставрополья, бывали случаи, когда женщина сделала прививку против коронавируса, не зная, что ждет ребенка. А на консультации ее врач порекомендовал сделать пациентке аборт.
Есть ли вообще такая рекомендация, на радио «Комсомольская правда - Ставрополь», рассказал консультант отдела медицинских проблем материнства и детства Министерства здравоохранения Ставропольского края Кирилл Павлов:
— Предпосылок волноваться нет, риск осложнений практически отсутствует. Такой статистики нет. Мы не видели ни одного осложнения, даже если женщина прививалась на ранних сроках беременности, — объяснил он.
Напомним, Минздрав порекомендовал беременным ставропольчанкам прививаться от коронавируса. Вызвано это тем, что их заражение COVID-19 может серьезно осложнить течение беременности и родов.
Среди таких негативных последствий - увеличение риска преждевременных родов, рождение мертвого ребенка, задержка роста плода. Поскольку женщинам «в положении» нельзя применять многие лекарства, вакцинация – единственная возможность обезопасить здоровье.
Поэтому так важно перед планированием беременности сделать все прививки, в том числе против коронавируса. Лучше, чтобы второй компонент вакцины был введен за один-два месяца до зачатия.
Если этого не было сделано, следует обратиться за рекомендациями к медикам. Заместитель главного врача по поликлинической работе Ставропольского краевого клинического перинатального центра Нина Лиманская советует беременным делать прививку от коронавируса на 22-36 неделе.
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