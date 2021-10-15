Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 октября 2021 14:00

В Минздраве объяснили, что делать, если получившая вакцину женщина узнала о беременности

Эксперт из Минздрава рассказал, является ли проведенная вакцинация во время беременности поводом для ее прерывания
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Важно перед планированием беременности сделать все прививки, в том числе против коронавируса

Важно перед планированием беременности сделать все прививки, в том числе против коронавируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По словам жителей Ставрополья, бывали случаи, когда женщина сделала прививку против коронавируса, не зная, что ждет ребенка. А на консультации ее врач порекомендовал сделать пациентке аборт.

Есть ли вообще такая рекомендация, на радио «Комсомольская правда - Ставрополь», рассказал консультант отдела медицинских проблем материнства и детства Министерства здравоохранения Ставропольского края Кирилл Павлов:

— Предпосылок волноваться нет, риск осложнений практически отсутствует. Такой статистики нет. Мы не видели ни одного осложнения, даже если женщина прививалась на ранних сроках беременности, — объяснил он.

Напомним, Минздрав порекомендовал беременным ставропольчанкам прививаться от коронавируса. Вызвано это тем, что их заражение COVID-19 может серьезно осложнить течение беременности и родов.

Среди таких негативных последствий - увеличение риска преждевременных родов, рождение мертвого ребенка, задержка роста плода. Поскольку женщинам «в положении» нельзя применять многие лекарства, вакцинация – единственная возможность обезопасить здоровье.

Поэтому так важно перед планированием беременности сделать все прививки, в том числе против коронавируса. Лучше, чтобы второй компонент вакцины был введен за один-два месяца до зачатия.

Если этого не было сделано, следует обратиться за рекомендациями к медикам. Заместитель главного врача по поликлинической работе Ставропольского краевого клинического перинатального центра Нина Лиманская советует беременным делать прививку от коронавируса на 22-36 неделе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Минздрав порекомендовал беременным ставропольчанкам прививаться от коронавируса

Когда беременным лучше делать прививку от коронавируса, на радио «Комсомольская правда - Ставрополь» рассказал эксперт из Минздрава (Подробнее)