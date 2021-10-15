Жителя Ставрополья осудили за укрывательство сторонницы ИГ *

В Ставропольском крае суд вынес приговор в отношении жителя Минераловодского округа Владимира Мартынова. Его признали виновным в несообщении о преступлении.

Выяснилось, что землячка фигуранта этого уголовного дела сообщила ему о вступлении в международную террористическую организацию «Исламское государство»*, а также о готовности действовать в ее интересах.

Друг девушки умышлено скрыл эти сведения от правоохранителей.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Во время допроса он раскаялся в содеянном и активно сотрудничал со следствием.

Кроме того, ранее ставрополец был осужден за мелкую кражу. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ФСБ по России. 29 сентября суд признан мужчину виновным.

- С учетом ранее не отбытого наказания Мартынов приговорен к лишению свободы сроком на 4 месяца, с отбыванием наказания в колонии поселении, а также штрафу в размере 12000 рублей, - говорится в сообщении.

ИГИЛ* - запрещенная в России террористическая группировка