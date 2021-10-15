В Ставропольском крае завершился международный фестиваль стрит-арта «Культурный код»

Фото: Илья Хачатурян

В ставропольском городе Солнечнодольск завершился международный фестиваль «Культурный код».

Напомним, лучшие художники из 16 стран мира украсили десятки многоэтажек масштабными портретами, гипнотизирующими абстракциями и оптическими иллюзиями.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что право провести на своей территории уникальное культурное мероприятие наш край завоевал в напряженной борьбе.

— На Ставрополье появилась еще одна интересная достопримечательность, привлекательный туристический маршрут и новая точка притяжения для жителей и гостей региона. И хотя «Культурный код» завершился, искусство, которое создает хорошее настроение и оставляет незабываемые впечатления, остается с нами, — прокомментировал Владимир Владимиров.

Ставрополье вошло в число четырех российских регионов (наряду с Татарстаном, Челябинской и Нижегородской областями), выигравших в онлайн-голосовании право проведения фестиваля. Наш регион поддержало более 136 тысяч человек.