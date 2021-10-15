На Ставрополье из-за коронавируса в 275 классах 112 школ введен карантин

Из-за угрозы распространения COVID-19 по предписанию Роспотребнадзора карантин введен в 275 классах 112 школ и в 53 группах 37 детских садов на Ставрополье. Все закрытые на карантин классы продолжают заниматься дистанционно.

Министерство образования края проводит мониторинг качества организации дистанционного обучения.

В образовательных организациях следят за соблюдением требований Роспотребнадзора. Разработаны и распространяются через учреждения образования памятки для родителей с рекомендациями по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции.