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Общество15 октября 2021 14:28

На Ставрополье из-за коронавируса в 275 классах 112 школ введен карантин

Часть закрытых на карантин классов продолжает заниматься дистанционно
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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Из-за угрозы распространения COVID-19 по предписанию Роспотребнадзора карантин введен в 275 классах 112 школ и в 53 группах 37 детских садов на Ставрополье. Все закрытые на карантин классы продолжают заниматься дистанционно.

Министерство образования края проводит мониторинг качества организации дистанционного обучения.

В образовательных организациях следят за соблюдением требований Роспотребнадзора. Разработаны и распространяются через учреждения образования памятки для родителей с рекомендациями по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции.