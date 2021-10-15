В минобре Ставрополья высказались о переходе школьников на дистанционное обучение

Эпидитуация в школах Ставропольского края пристально отслеживается. Это касается не только распространения коронавирусной инфекции, но и сезонного гриппа и ОРВИ. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

— Принятое на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции решение о продлении осенних каникул в школах с 23 октября по 7 ноября - это, своего рода, эпидемиологическая пауза. Меры позволят сохранить здоровье детей и педагогов. В муниципалитеты будут направлены дополнительные рекомендации о возможной занятости детей в период дополнительных каникул. Решение о формате обучения после каникул будет приниматься с учетом эпидситуации в крае, рекомендаций специалистов здравоохранения и Роспотребнадзора. Главной задачей при принятии решений остается сохранение здоровья всех участников образовательного процесса, - прокомментировал министр образования региона Евгений Козюра.

Карантинные меры для отдельных классов, а также групп в детсадах применяются по рекомендации Роспотребнадзора точечно, исходя из угрозы распространения коронавируса или превышения эпидпорога по ОРВИ и гриппу.

Так, за неделю число временно закрытых из-за превышения эпидпорога по вирусным респираторным заболеваниям выросло на 32 класса в школах и на 10 групп в детских садах. В целом на сегодняшний день по этой причине временно приостановлена работа 33 групп в 22 детских садах, а также 36 классах в 7 школах.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что из-за угрозы распространения COVID-19 по предписанию Роспотребнадзора карантин введен в 275 классах 112 школ и в 53 группах 37 детских садов на Ставрополье. Все закрытые на карантин классы продолжают заниматься дистанционно.

Министерство образования края проводит мониторинг качества организации дистанционного обучения.

В образовательных организациях следят за соблюдением требований Роспотребнадзора. Разработаны и распространяются через учреждения образования памятки для родителей с рекомендациями по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции.