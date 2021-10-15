На Ставрополье открыли рекордное число коек для ковид-пациентов

Губернатор Ставрополья 15 октября сообщил, что в крае нарастили количество «ковидных» коек. По словам Владимира Владимирова, это позволяет иметь гарантированную возможность предоставлять медицинскую помощь.

На сегодня в нашем крае есть 4277 мест. Однако запас свободных коек продолжает снижаться. На данный момент свободно 402 места, или около 9,5% от общего количества.

– Поэтому принято решение о развертывании в ближайшее время ещё 400 специализированных инфекционных коек. Такие возможности у нас есть. Но, к сожалению, они тоже не безграничны. Поэтому крайне важно снижать нагрузку на коечный фонд и врачей. Рецепт тут один – вакцинация. Берегите себя и своих близких, - обратился Владимир Владимиров к землякам.