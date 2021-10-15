На Ставрополье к 15 октября выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 370 человек. Число зараженных достигло 91293.

«КП-Ставрополь» приводит список округов нашего региона, где больше всего зараженных коронавирусом.

Антилидером в этом списке оказался краевой центр, там за сутки диагноз подтвердился у 75 человек. Число заболевших достигло 17838.

На втором месте расположились Буденовский округ, Георгиевский округ и Кировский городской округ. Там за вчерашний день диагноз выявили у 35 жителей, в каждом районе. В Благодарненском районе за вчерашний день заболело 23 жителя.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что на сегодня в нашем крае есть 4277 мест. Однако запас свободных коек продолжает снижаться. На данный момент свободно 402 места, или около 9,5% от общего количества.

– Поэтому принято решение о развертывании в ближайшее время ещё 400 специализированных инфекционных коек. Такие возможности у нас есть. Но, к сожалению, они тоже не безграничны. Поэтому крайне важно снижать нагрузку на коечный фонд и врачей. Рецепт тут один – вакцинация. Берегите себя и своих близких, - обратился Владимир Владимиров к землякам.