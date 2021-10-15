В Ставропольском крае родились Ассоль, Пенелопа, Гектор и Персей

Более 20 тысяч свидетельств о рождении детей выдали ЗАГСы Ставрополья с начала года. Из них две трети - непосредственно в роддомах. Об этом рассказали в краевом управлении ЗАГС, где подвели итоги работы за 9 месяцев.

Примечательно, что рождений мальчиков зарегистрировано больше, чем девочек. Первенцы родились в 7 тыс. семей.

В 235 семьях родились двойни.

Первенцами в семье стали почти 100 пар двойняшек. Больше всего зарегистрировано однополых: 77 сестер и 86 братьев. Счастливыми родителями троен стали четыре семьи.

Копилку редких и необычных имен пополнили женские имена Ассоль и Пенелопа, мужские – Булат, Гектор и Персей.

За этот же период зарегистрировано более 11 тыс. браков, из них с участием иностранных граждан и лиц без гражданства – 510. Почти 60% молодоженов вступили в брак впервые. В первый месяц осени зарегистрировали отношения 1703 пары.