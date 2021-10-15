В селе Спицевка на Ставрополье открылась обновленная больница

Здание больницы в селе Спицевка Грачевского округа было построено в 1929 году, но первого серьезного ремонта дождалось только три года назад. Тогда за бюджетные средства демонтировали и заменили кровлю, отремонтировали левое крыло здания.

В 2021 году за счет программы «Модернизации первичного звена здравоохранения в Ставропольском крае» был проведен капитальный ремонт правого крыла.

Специалисты заменили полы, окна, двери, все инженерные сети, уложили керамическую плитку, отремонтировали стены, установили светодиодное освещение, облицевали фасад вентилируемым керамогранитом.

На эти цели было предусмотрено 9,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления по информполитике правительства Ставрополья.

Больница обслуживает около 5,5 тыс. жителей сел Спицевка и Красное, поселка Новоспицевского и хутора Базового.

С сегодняшнего дня в обновленном здании ведется установка мебели и оборудования. Прием пациентов начнется со следующей недели.