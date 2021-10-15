«Россети Северный Кавказ» традиционно выступят генеральным партнером форума «Машук»

Фото: Россети.

Сегодня в Пятигорске стартовал Северо-Кавказский молодёжный форум «Машук-2021». Компания «Россети Северный Кавказ» традиционно выступает генеральным партнером социально значимого мероприятия.

Крупнейшая электросетевая компания СКФО приготовила «машуковцам» ряд призов, главный из которых - автомобиль для победителя. Напомним, машину энергокомпания дарит на форуме третий год подряд.

Организаторов и участников «Машука» в ходе официального открытия от лица крупнейшей электросетевой компании СКФО приветствовал Геннадий Дзюба - руководитель Дирекции по взаимодействию с органами власти и институтами гражданского общества «Россети Северный Кавказ».

В свою очередь, исполняющий обязанности генерального директора «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко адресовал форумчанам приветственное слово.

- Мы уверены, энергия и инициатива «машуковцев» способствуют качественным преобразованиям, затрагивающим все сферы нашей жизни, интересы каждого. Будущее страны в немалой степени зависит от вас. А мы - энергетики - свой долг видим в поддержке ваших первых шагов на этом непростом, но благородном пути, - отметил руководитель компании-генпартнера в своем обращении.

В этом году «Машук» проходит с 15 до 31 октября как в очном, так и в дистанционном формате. «Форум новой реальности» собрал порядка 2000 участников из самых разных регионов России.