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Происшествия15 октября 2021 17:56

В Минводах мужчина продал здание детсада муниципалитету и похитил 195 млн

Помещение не соответствовало нормативам
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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На жителя Минвод завели уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина принял участие в аукционе на реализацию проекта детсада от администрации муниципалитета и не выполнил требования.

- Продаваемое им строение не отвечало заявленным требованиям покупателя, однако собственник указал в документации недостоверные сведения о нём, завысив его стоимость. Гражданин оказался единственным участником электронного аукциона и заключил контракт на реализацию объекта недвижимого имущества в собственность муниципалитету, - рассказали в полиции.

В итоге он получил 195 миллионов рублей, однако полиция задержала его и возбудила уголовное дело. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.