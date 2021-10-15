В Минводах мужчина продал здание детсада муниципалитету и похитил 195 млн

На жителя Минвод завели уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина принял участие в аукционе на реализацию проекта детсада от администрации муниципалитета и не выполнил требования.

- Продаваемое им строение не отвечало заявленным требованиям покупателя, однако собственник указал в документации недостоверные сведения о нём, завысив его стоимость. Гражданин оказался единственным участником электронного аукциона и заключил контракт на реализацию объекта недвижимого имущества в собственность муниципалитету, - рассказали в полиции.

В итоге он получил 195 миллионов рублей, однако полиция задержала его и возбудила уголовное дело. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.