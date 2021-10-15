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Экономика15 октября 2021 18:24

Власти Ставрополья построят 15 соцобъектов по нацпроектам до декабря 2021 года

Одну государственную программу уже реализовали полностью
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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На Ставрополье в 2021 году завершат часть работы по национальным проектам. Власти планируют построить и восстановить 15 социально значимых объектов в регионе.

- К настоящему времени в крае полностью реализован нацпроект "Производительность труда". С высокими темпами идет исполнение нацпроектов "Безопасные качественные дороги", "Международная кооперация и экспорт", "Малое и среднее предпринимательство", "Культура" и "Демография", - рассказали на совещании в правительстве края.

До конца года должны возвести 14 объектов в сфере образования (школы, детсады и т.д.), а также один в сфере ЖКХ. Губернатор Ставрополья потребовал не оттягивать сроки и четко контролировать ход работ.