Власти Ставрополья решили отказаться от курсбора после трех лет эксперимента

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что региональные власти решили немного изменить концепцию курортного сбора после трех лет успешного проведения эксперимента. Теперь его будут платить только приезжие, местные жители освобождены от уплаты курсбора.

- Курортный сбор будет действовать и дальше. Но, конечно, это не означает, что его концепция должна оставаться неизменной. Полностью поддерживаю общественную инициативу об освобождении жителей края от уплаты курортного сбора, - рассказал Владимиров.

За счет сборов города-курорты становятся более привлекательными для инвесторов и удобными для местных жителей. Благоустраивают общественные места, строят гостиницы, восстанавливают бюветы и т.д.