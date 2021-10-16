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Общество16 октября 2021 8:19

32 человека скончались от коронавируса в Ставропольском крае 16 октября

Губернатор Владимиров опубликовал свежие данные по заболеваемости в регионе
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Еще 32 жителя Ставропольского края скончались от коронавируса 16 октября. Общая смертность - 3519, сообщил Владимир Владимиров.

За сутки выявили 372 новых случаев заражения и выписали 274 пациентов. Всего зарегистрированы 91665 заболевших и 72390 выздоровевших. Ставропольские медики провели более 2,7 млн тестов на COVID-19.

- Сдержать распространение инфекции, избежать пагубных последствий поможет вакцинация. Пожалуйста, прививайтесь. Берегите себя и близких, - обратился к жителям Ставропольского края Владимиров.