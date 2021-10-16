Администрации Минвод продали недвижимость под детсад по завышенной цене

В Минеральных Водах начали расследовать уголовное дело о мошенничестве при реализации муниципального контракта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Администрация округа искала недвижимость под дошкольное учреждение. Сумма контракта - 195 млн рублей. Участвуя в розыгрыше, мужчина указал недостоверные сведения о своем предложении и искусственно поднял стоимость объекта. Против него возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Отмечается, что подозреваемый был единственным участником аукциона.

- По материалам, собранным оперативными службами, в настоящее время проводится следственная работа, направленная на документирование противоправной деятельности фигуранта уголовного дела и установление других участников, - сказано в сообщении полиции.