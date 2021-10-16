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Происшествия16 октября 2021 11:16

Мэрия Ставрополя назвала две самые частые причины пожаров в городе

С начала года случилось более 200 возгораний
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Мэрия Ставрополя сообщила о участившихся случаях бытовых пожаров в городе. С начала 2021 года произошло 211 таких происшествий, в них погибли десять человек.

Самые частые причины пожаров в Ставрополе - неосторожное обращение с огнем (96 случаев) и электротехнические проблемы (65 случаев). Материальный ущерб от ЧП превысил 8 млн рублей.

- Еще на этапе проектирования жилого дома закладываются необходимые меры по защите от возгораний. А вот в процессе эксплуатации обязанность по соблюдению правил пожарной безопасности лежит на управляющей организации и на самих жильцах дома, - уточнили в администрации.

В случае возникновения пожара надо сразу сообщить об этом в экстренные службы.