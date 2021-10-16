Мэрия Ставрополя рассказала о работах по созданию доступной среды

24 участка городской среды в Ставрополе сделали доступным для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Проблемные место выявляла инициативная группа, в которую входил мэр Иван Ульянченко. Участники оценили доступность улиц для всех горожан и создали "карту недоступности города", где были отмечены проблемные точки.

По улице Ленина занизили бордюр. На нескольких участках реконструировали пандусные съезды и лестничные марши. Приведены в нормативное состояние ступени на пересечении улиц Пушкина и Лермонтова, возле торгового центра. В работе остаются два участка.

- Работа продолжится и в следующем году. В администрации города под руководством главы Ставрополя Ивана Ульянченко состоялось очередное совещание по безбарьерной среде. По распоряжению градоначальника для более продуктивной работы в ноябре мэрия запланировала снова пригласить к диалогу, - сказано в сообщении.