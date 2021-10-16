Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с маршруткой "Ставрополь-Арзгир"

Фото: УГИБДД по СК

В Туркменском районе случилось ДТП с рейсовой маршруткой. Об этом сообщают прокуратура Ставропольского края и УГИДД по региону.

Фото: УГИБДД по СК

Авария произошла 16 октября, после 14 часов, на 51-м километре трассы "Светлоград - Кучерла". Водитель пассажирской ГАЗели рейса "Ставрополь - Арзгир", обгоняя с нарушением правил по встречной полосе на перекрестке, столкнулся с ВАЗ-2106. От удара маршрутка перевернулась. Шесть человек обратились к медикам за помощью, двум из них потребовалась госпитализация.

Известно, что за рулем пассажирской ГАЗели был 55-летний житель села Арзгир. Мужчина был трезв, злостным нарушителем ПДД не является. Всего в маршрутке были 12 пассажиров и водитель.

- По данному факту прокуратурой района организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщает прокуратура Ставропольского края.

Фото: УГИБДД по СК

Кроме того, проверку проводит районная полиция, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Результаты находятся на контроле у прокуратуры.