В Невинномысске прошла ярмарка местных производителей

Фото: мэрия Невинномысска

В Невинномысске началась Покровская ярмарка, на которой представят товары из Ставропольского и Краснодарского края, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Об этом горожанам и жителям региона рассказал мэр Михаил Миненков.

На прилавках можно найти разные съедобные товары: от мяса и рыбы до домашнего меда и россыпи чая. Представители КФХ «Пономарёво» привезли на ярмарку арбузы разных видов, даже маринованные — на зиму.

Кроме того, у торговцев можно купить всевозможные сувениры. Например, фигурки из дерева и игрушки ручной работы. Первая на Ставрополье оленья ферма представит комплекс товаров с оленями. Гостей ярмарки также угощали огромным курником, рецепт которого понравился жюри Международного фестиваля уличного искусства «Культурный код».

Всего на ярмарке представлено около 110 производителей. Уже было реализовано продукции на несколько миллионов рублей.