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Здоровье17 октября 2021 8:42

На 17 октября 203 ставропольца выздоровели от коронавируса

Однако количество инфицированных не снижается
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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По состоянию на 17 октября в Ставропольском крае от COVID-19 выздоровели 203 пациента. Таким образом число победивших болезнь за все время пандемии составило 72,6 тысячи человек.

- Однако, статистика летальных исходов, к сожалению, продолжает расти. За прошедший день скончались еще несколько пациентов с COVID-19. Глубокие соболезнования их родным… - написал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Прирост инфицированных за сутки составил 375 человек, погибли 33 человека. Губернатор призвал граждан вакцинироваться, чтобы облегчить течение болезни.