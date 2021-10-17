На юге Ставрополя нашли 80 непроходимых мест для инвалидов, самокатчиков и мам

Во время акции "Города за здравый смысл" активисты и общественники провели проверку юго-западного района Ставрополя на предмет удобства передвижения маломобильных категорий граждан. В их число входят мамы с колясками, самокатчики и инвалиды.

По итогу "рейда" составили карту проблемных точек района. Их оказалось около 80 - это места, где человеку очень сложно или вовсе невозможно проехать, добраться до нужного места и т.д. Пока что это предварительные результаты. Аналитики будут собирать и работать с данными еще неделю, чтобы составить полную картину.