Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 октября 2021 9:10

На юге Ставрополя нашли 80 непроходимых мест для инвалидов, самокатчиков и мам

Общественники в рамках акции проверяют пригодном инфраструктуры города для маломобильных категорий граждан
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Во время акции "Города за здравый смысл" активисты и общественники провели проверку юго-западного района Ставрополя на предмет удобства передвижения маломобильных категорий граждан. В их число входят мамы с колясками, самокатчики и инвалиды.

По итогу "рейда" составили карту проблемных точек района. Их оказалось около 80 - это места, где человеку очень сложно или вовсе невозможно проехать, добраться до нужного места и т.д. Пока что это предварительные результаты. Аналитики будут собирать и работать с данными еще неделю, чтобы составить полную картину.