Власти Ставрополя наградили главу семьи из 12 детей перед Днем отца

Власти Ставрополя вместе с Советом отцов вручили награду ставропольцу Василию Шиборокову, отцу 12 детей. Его поощрили за создание такой большой крепкой семьи и поставили его в пример молодежи.

Василий получил награду в преддверии Дня отца, который впервые отметят в этом году 17 октября. Президент России Владимир Путин учредил новый праздник, чтобы показать важную роль отцов в формировании и сохранении семьи.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров распорядился выделить на поддержку семей с детьми больше 15 миллиардов рублей в 2021 году.