Образовательный форум "Машук-21" в Пятигорске очно принял 450 человек

В Пятигорске стартовал образовательный форум "Машук-2021", который позволяет молодежи сформировать и реализовать собственные проекты в своих городах и селах. Формат мероприятия - смешанный, очный и дистанционный.

На форум прибыли 450 ребят для очного участия во всех мероприятиях "Машук", еще более тысячи человек участвуют дистанционно. Уже прошел первый день форума, в рамках которого ребят прослушали лекции о социальной ответственности и познакомились с организаторами.

- Цель Машука - познакомить ребят друг с другом, с мастерами-наставниками, с новыми инструментами работы, а также связать наших участников с системой поддержки молодежных инициатив, действующей за пределами форума: университетами, комитетами, министерствами по делам молодежи, - пишут организаторы.