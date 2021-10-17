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Общество17 октября 2021 13:10

В Пятигорске закончили реконструкцию Поющего фонтана за счет курсбора

Администрация курорта устроила торжественное открытие объекта
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В мэрии Пятигорска сообщили, что реконструкция Поющего фонтана подошла к концу. Ремонт осуществляли за счет курортных сборов. Градоначальник уверен, что местные жители ждали открытие обновленной достопримечательности.

- В ходе ремонта была выполнена облицовка природным камнем и керамогранитом, проведены электромонтажные работы по подсветке, заменено оборудование фонтана, установлены малые архитектурные формы, - сказано в сообщении ведомства.

Поющий фонтан построили еще при СССР, на тот момент это был второй подобный объект в стране.