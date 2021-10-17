В Пятигорске закончили реконструкцию Поющего фонтана за счет курсбора

В мэрии Пятигорска сообщили, что реконструкция Поющего фонтана подошла к концу. Ремонт осуществляли за счет курортных сборов. Градоначальник уверен, что местные жители ждали открытие обновленной достопримечательности.

- В ходе ремонта была выполнена облицовка природным камнем и керамогранитом, проведены электромонтажные работы по подсветке, заменено оборудование фонтана, установлены малые архитектурные формы, - сказано в сообщении ведомства.

Поющий фонтан построили еще при СССР, на тот момент это был второй подобный объект в стране.