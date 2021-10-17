Житель Пятигорска взломал машину друга после ссоры и украл магнитолу

Полиция Пятигорска задержала 18-летнего местного жителя за взлом и кражу вещей из автомобиля. Оказалось, он "обчистил" своего друга после ссоры.

По данным следствия, 44-летний мужчина сообщил о пропаже магнитолы, усилителя звука и сабвуфера из автомобиля. Когда сняли отпечатки пальцев и опросили свидетелей, вышли на след друга пострадавшего.

Оказалось, во время пьяного застолья они что-то не поделили, и юный товарищ решил отомстить мужчине. Преступник во всем признался, сумма ущерба составила 16 тысяч рублей. Теперь он невыездной.