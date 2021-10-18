Кредитование малого бизнеса в Банке УРАЛСИБ за год выросло в 2,4 раза

Фото: Банк "УРАЛСИБ"

Предприятия получили более 10 миллиардов рублей кредитной помощи только за последние 9 месяцев этого года.

В итоге общая сумма поддержки малого бизнеса Банком УРАЛСИБ (и это только часть кредитного портфеля банка) выросла на семьдесят процентов. С 6 миллиардов рублей в начале этого года - до 10,3 миллиардов рублей, по итогам на первое октября 2021.

Во многом это стало реальным благодаря современным упрощенным, скоринговым технологиям получения кредита. Когда заявка рассматривается в течение всего 1 - 3 дней, а программное обеспечение банка обрабатывает данные претендента сразу по нескольким параметрам: от платежеспособности на сегодняшний день до анализа многолетней кредитной истории и возможного будущего потенциала предприятия. До +30% выданных в последнее время кредитов было обеспечено этой системой.

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Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»