Ставропольские прыгуны-акробаты стали чемпионами России

Мужская и женская команды прыгунов на батуте из Ставропольского края стали победителями Чемпионата России, который проходил в Санкт-Петербурге. Они взяли приз в дисциплине "прыжки на акробатической дорожке".

Помимо этого они участвовали в индивидуальном зачете. Жюри присудили несколько медалей за выступление ставропольских спортсменов.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о проигрыше ФК "Алания" команде из Тольятти "Акрон". Тренер "Алании" Спартак Гогниев эмоционально и нецензурно высказался по этому поводу.

- Хочется сказать ребятам: они против всего этого (матерное междометие) играют и стремятся победить! А потом из нас дураков делают, что мы материмся или ругаемся, нас удаляют. Но это неправильно! - заявил Гогниев.