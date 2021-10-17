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Общество17 октября 2021 21:41

С августа 1,5 тысячи туристов пришли посмотреть оленью ферму на Ставрополье

Впервые животных завезли в 2020 году, а для посетителей открыли двери только через год
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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С конца лета 2021 года на Ставрополье больше полутора тысяч туристов посетили оленью ферму. В августе администрация фермы начала проводить экскурсии для всех желающих. Она находится в Андроповском округе региона.

- Видим активный интерес со стороны туристов. В первый месяц работы экскурсий в августе 2021 года ферму посетили 850 человек, в сентябре, даже с учетом продолжительных дождей, приехали 570 человек. В общей сложности с момента начала приема туристов нас посетили более 1,5 тыс. человек, - рассказал управляющий фермой Денис Слынько.

Ферму открыли в 2019 году, в 2020 году привезли около сотни европейских оленей. Посетить ее можно как в индивидуальном порядке, так и туристической группой.