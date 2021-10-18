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Общество18 октября 2021 8:28

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 379 человек

За вчерашний день скончался 21 пациент
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 379 человек. За весь период пандемии число зараженных достигло 92419. Об этом сообщил на своей странице в Инстаграм губернатор Ставрополья.

За вчерашний день скончался 21 пациент, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших на Ставрополье достигло 3583.

- Мы продолжаем вакцинацию от COVID-19. Количество получивших первый компонент вакцины уже составляет более 752 тысяч человек. Число полностью вакцинированных — почти 709 тысяч. Берегите себя и своих близких! – обратился Владимир Владимиров к землякам.