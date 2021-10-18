В два раза увеличилось число привитых ставропольцев от гриппа

Более 84 тысяч ставропольцев привились от гриппа, тем самым, обезопасив себя от заражения и осложнений опасного заболевания. Это практически в два раза больше, чем на начало месяца. Во время высокой заболеваемости Covid-19, эпидемиологическая ситуация осложняется наступлением сезона гриппа.

Специалисты утверждают, что одновременное заражение этими инфекциями делает течение каждой из болезней тяжелее, увеличивает риск осложнений и летальных исходов. Вакцинация от гриппа и Covid-19 позволяет минимизировать эти риски.

Бесплатная вакцинация положена людям, относящимся к группе риска: детям, студентам, представителям отдельных профессий. К ним относятся медики, педагоги, работники транспорта, торговли и другие, имеющие контакт с большим количеством людей.

В особой категории – люди с хроническими заболеваниями, лица старше 60 лет, беременные женщины. Иммунитет от гриппа формируется в течение 2 – 4 недель и сохраняется в течение 1 года. Поэтому необходимо прививаться ежегодно.

Сделать прививку от гриппа можно в поликлиниках по месту жительства, по месту работы или учебы.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что на Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 379 человек. За весь период пандемии число зараженных достигло 92419. Об этом сообщил на своей странице в Инстаграм губернатор Ставрополья.

За вчерашний день скончался 21 пациент, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших на Ставрополье достигло 3583.