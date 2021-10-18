Прокуратура проверит ДТП с медицинской машиной на Ставрополье

Прокуратура Ставропольского края проводит проверку после ДТП в Петровском округе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительной информации, водитель "Lada Largus" при повороте на заправку столкнулся с медицинской газелью, которая по инерции продолжила движение и столкнулась с движущимся автомобилем "Renault Kaptur". Пострадали два человека.

- По данному факту прокуратура Петровского района проводит проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. По итогам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сказано в сообщении прокуратуры Ставрополья.

Правоохранительные органы проводят проверку для принятия процессуального решения. Ход находится на контроле ведомства.