Количество привившихся от коронавируса на Ставрополье к 18 октября превысило 750 тысяч человек

Опубликованы актуальные данные по количеству привившихся от коронавируса в Ставропольском крае к 18 октября 2021 года. Эту информацию сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Инстаграме.

- Мы продолжаем вакцинацию от коронавируса. Количество получивших первый компонент вакцины составляет более 752 тысяч человек, число полностью вакцинированных - почти 709 тысяч, - написал Владимиров.

Таким образом по общему количеству привившихся Ставрополье вышло на 19 место в России, а вот по проценту вакцинированных от населения (26,9%) край занимает 77 место из 85. Также глава региона уточнил ситуацию с заболеваемостью.

За сутки коронавирусная инфекция была выявлена еще у 379 пациентов, общее число заболевших достигло 92,5 тысяч человек. 31 заразившегося спасти не удалось.

Всего с начала пандемии умерли 3583 человека. Что касается выздоровевших, то их за сутки - 134, всего - 72,7 тысячи.