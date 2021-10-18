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Происшествия18 октября 2021 11:59

В Георгиевске пьяный мужчина убил соседа во время спора

В результате полученного ранения 38-летний мужчина скончался на месте происшествия
Руслан АПОЛЛОНОВ
Руслан АПОЛЛОНОВ
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35-летний житель Георгиевска обвиняется в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, 2 августа в многоквартирном доме между двумя пьяными соседями произошел словесный конфликт.

Во время ссоры злоумышленник схватил со стола нож и нанес им удар в грудь потерпевшего. В результате полученного ранения 38-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.