В Ставропольском крае ожидают более 17 млрд рублей бюджетных инвестиций. Об этом 18 октября сообщила первый зампред регионального правительства, министр финансов края Лариса Калинченко.

По ее словам, объем бюджетных инвестиций в 2022 году превысит 17 миллиардов рублей.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что региональный бюджет Ставропольского края будет сформирован на основе наказов от избирателей. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров во время «Прямой линии» 29 сентября.

По словам Владимирова, избиратели указали на проблемные точки Ставрополья и оставили перечень наказов, на что нужно потратить государственные деньги. Население осталось недовольно качеством некоторых дорог, работой транспорта в крупных городах, состоянием некоторых общественных мест.