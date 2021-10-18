Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2021 12:07

В Ставропольском крае ожидают более 17 млрд рублей бюджетных инвестиций

Эти деньги могут поступить в бюджет региона в 2022 году
Руслан АПОЛЛОНОВ
Руслан АПОЛЛОНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Ставропольском крае ожидают более 17 млрд рублей бюджетных инвестиций. Об этом 18 октября сообщила первый зампред регионального правительства, министр финансов края Лариса Калинченко.

По ее словам, объем бюджетных инвестиций в 2022 году превысит 17 миллиардов рублей.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что региональный бюджет Ставропольского края будет сформирован на основе наказов от избирателей. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров во время «Прямой линии» 29 сентября.

По словам Владимирова, избиратели указали на проблемные точки Ставрополья и оставили перечень наказов, на что нужно потратить государственные деньги. Население осталось недовольно качеством некоторых дорог, работой транспорта в крупных городах, состоянием некоторых общественных мест.