Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2021 12:13

В Ставрополе горожане выберут вариант изменения маршрута №46

Результаты голосования будут доступны спустя 24 часа
Руслан АПОЛЛОНОВ
Руслан АПОЛЛОНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Ставрополе запустили онлайн-голосование по выбору конечной остановки и конечного отрезка пути следования маршрута №46.

Свои предложения жители краевого центра могут передать через «ВК» «Миндор Ставропольского края» и «Инстаграме» министерства. По данным регионального ведомства, акция продлится 24 часа.

- Результаты голосования будут доступны спустя 24 часа, - говорится в сообщении.

Так, в комментариях один из местных жителей предлагает следующее:

- Вариант 1.Район Чапаевка быстро расширяется. Семейный квартал и Сосновый Бор застраивается, а транспорта не хватает, - говорится в сообщении.