В Ставрополе горожане выберут вариант изменения маршрута №46

В Ставрополе запустили онлайн-голосование по выбору конечной остановки и конечного отрезка пути следования маршрута №46.

Свои предложения жители краевого центра могут передать через «ВК» «Миндор Ставропольского края» и «Инстаграме» министерства. По данным регионального ведомства, акция продлится 24 часа.

- Результаты голосования будут доступны спустя 24 часа, - говорится в сообщении.

Так, в комментариях один из местных жителей предлагает следующее:

- Вариант 1.Район Чапаевка быстро расширяется. Семейный квартал и Сосновый Бор застраивается, а транспорта не хватает, - говорится в сообщении.