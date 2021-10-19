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Общество19 октября 2021 8:48

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболел 381 человек

Число зараженных в крае достигло 92800
Руслан АПОЛЛОНОВ
Руслан АПОЛЛОНОВ
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На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 381 человека. Число зараженных в крае достигло 92800. Об этом сообщил Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.

За вчерашний день жертвами болезни стали 35 человек. Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Число умерших на Ставрополье достигло 3618.

- Коронавирус опасен. Пожалуйста, соблюдайте меры профилактики, чтобы защитить свое здоровье. И самый надежный путь для этого — вакцинация. Берегите себя и близких! – обратился Владимир Владимиров к землякам.