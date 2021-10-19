В Георгиевском городском округе в тройном ДТП пострадали 6 человек, в том числе дети

Инцидент произошел 18 октября, около 21:00, на автодороге «Западный обход города Георгиевска» (объездная между станицами Незлобной и Георгиевской).

Там водитель ВАЗ-2110, по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с движущейся во встречном направлении грузовой фурой Мерседес, а затем по инерции столкнулся с Рено Логан.

В результате аварии в больницу доставлены 6 человек: водитель ВАЗа, а также водитель и 4 пассажира Рено.

Среди пострадавших трое детей (14,12 лет и 1 год). Дети находились в автомобиле Логан, младший сидел у матери на руках в нарушение правил перевозки, без детского автокресла, что усугубило получение малышом травм. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД. За рулем «десятки» был 34-летний житель Георгиевска.

Движение на участке ДТП пока затруднено, работают сотрудники ГИБДД и спасатели. По факту происшествия проводится проверка.