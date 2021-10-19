В Курском округе в ДТП погиб 25-летний водитель

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 19 октября, около 06:00, на автодороге «Новопавловск – Курская – Моздок». Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Водитель ВАЗ-2114 выбрал небезопасную скорость движения, на которой не справился с управлением и съехал с проезжей части в кювет, где врезался в бетонный столб.

Удар был такой силы, что автомобиль разлетелся на части.

25-летний водитель от полученных травм скончался на месте, его пассажиром был молодой мужчина, предположительно, 1996 года рождения. Его доставили в реанимацию. Врачи борются за его жизнь.

Водительский стаж погибшего всего 1 год. По факту аварии назначены экспертизы, в том числе техническая и судебно-медицинская.