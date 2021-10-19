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Происшествия19 октября 2021 9:47

Прокуратура начала проверку обстоятельств ДТП с детьми в Георгиевске

Пострадали шесть человек
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Прокуратура Ставропольского края организовала проверку по ДТП с пострадавшими в Георгиевском округе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

18 октября на Западном обходе Георгиевска "четырнадцатая" выехала на встречную полосу и столкнулся с грузовой фурой "Мерседес". Затем легковушка влетела в "Рено Логан". В аварии пострадали шесть человек, в том числе - трое детей.

- По данному факту Георгиевской межрайонной прокуратурой незамедлительно организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сказано в сообщении прокуратуры Ставропольского края.