В Ставрополе более 270 тысяч прошли вакцинацию от короновируса

В Ставрополе вакцину против Covid-19 получили 270 211 человек. Полную иммунизацию двумя компонентами прошли 123 272 человека. Из них более 40 тысяч в возрасте – старше 60 лет. А только первым компонентом привились 146 939 ставропольцев, из которых порядка 43 тысяч – 60+.

Специалисты утверждают, что именно процедура вакцинации может подготовить организм к встрече с вирусом и спасти от его опасных осложнений.

Также ранняя диагностика поможет избежать массового заражения. При проявлении характерных симптомов необходимо сделать ПЦР-тест, который позволяет узнать, присутствует ли в организме вирус COVID-19.

Важно не забывать использовать средства индивидуальной защиты – маски, медицинские перчатки и антисептические средства.

Напомним, что в краевой столице для удобства горожан работают 14 медицинских пунктов, где можно получить первый и второй компоненты вакцины.

На территории поликлиник расположено 8 пунктов, 3 – в вузах (аграрном и медуниверситете, СКФУ), где прием проводится согласно графику работы учреждений. А оставшиеся 3 пункта принимают желающих ежедневно – в торговых центрах «Космос», «Европейский» и на рынке «Верхний».

Записаться на процедуру можно через портал «Госуслуги», на едином медицинском портале Ставропольского края mz26.ru, через регистратуры поликлиник, по телефону 122, в окне самообслуживания одного из пяти МФЦ Ставрополя.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что на Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 381 человека.

Число зараженных в крае достигло 92800. Об этом сообщил Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм. За вчерашний день жертвами болезни стали 35 человек. Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Число умерших на Ставрополье достигло 3618.