В Пятигорске работают скрытые патрули ДПС

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Пятигорске скрытые патрули ДПС контролируют соблюдение участниками дорожного движения ПДД. Автомобили, не обозначенные цветографической окраской, выставляются на загруженных перекрестках и автодорогах, где наиболее часто фиксируются гражданами нарушения ПДД: это проспект Калинина, улица Козлова, Малыгина, 40 лет Октября, Октябрьская, проспект Кирова, улица Широкая, Адмиральского, Ессентукская, Захарова, Георгиевская, Московская и другие.

Помимо работы с места, скрытый патруль фиксирует нарушения ПДД с помощью установленной видеокамеры в движении.

Данные нарушителей передаются ближайшему экипажу ДПС, который останавливает нарушителя, демонстрирует ему видеозапись и привлекает к ответственности.

Накануне рейды прошли вблизи «Яшкиного моста».

Помимо нарушения светопропускаемости стекол, автоинспекторы зафиксировали факты выезда на полосу встречного движения – так автолюбители решили объехать транспортный поток. Попытка сократить время обошлась для граждан угрозой лишения права управления, либо штрафом в размере 5 тысяч рублей.

В отношении 4 граждан составлены административные материалы. Среди нарушений также непредоставление преимущества в движении пешеходам, проезды на запрещающий сигнал светофора, нарушение требований дорожных знаков и разметки, а также другие грубые нарушения.

Всего за время рейда составили около 20 административных материалов.

Рейды в Пятигорске с участием скрытых патрулей проводятся как в дневное, так и в вечернее время, когда наиболее часто фиксируются факты «хамского» поведения водителей на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.