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Происшествия19 октября 2021 11:10

В Невинномысске бывший судебный пристав подозревается в мошенничестве

Против нее возбудили уголовное дело
Руслан АПОЛЛОНОВ
Руслан АПОЛЛОНОВ
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Против экс-судебного пристава-исполнителя Невинномысского городского отдела судебных приставов УФССП России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело.

Она подозревается в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, летом 2017 года подозреваемая получила от должника 20 тысяч рублей за прекращение исполнительного производства на сумму более 40 тысяч рублей, не находящего у нее в производстве.

Полученные деньги пристав потратила на свои нужды. Следователи продолжают собирать необходимые доказательства.