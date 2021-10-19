Более чем на 22 процента подорожала картошка в Ставропольском крае

В октябре 2021 года на Ставрополье резко подорожала картошка. Цена на нее выросла на 22,7%. Об этом сообщает Северо-Кавказстат. В розничной торговле кило картофеля в среднем продается по 65 рублей за килограмм. Отпускная цена на «второй хлеб» выросла вдвое.

Мелкие оптовики продают картошку в среднем по 40 рублей за килограмм. Крупные оптовики готовы отпускать товар по 19 рублей, но к продаже имеется только мелкие клубни, крупная картошка, как правило, поставляется в сетевые магазины.

По данным комитета по торговле и лицензированию Ставропольского края, рост цен на картофель обусловлен временным дефицитом.

- Дефицит повысил цену вдвое, - уточнили в комитете. - Отпускная цена картофеля выросла до 40 рублей за 1 кг.

При этом в региональном Минсельхозе отметили, что дожди не позволили вовремя начать сбор урожая поздних сортов картофеля. А ранние сорта к моменту сбора основного урожая уже были реализованы. К сбору урожая аграрии Ставрополья смогли приступить лишь на прошлой неделе.