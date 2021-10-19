Непогода стала причиной подорожания картошки на Ставрополье

Продолжительные дожди в сентябре 2021 года стали причиной дефицита картофеля на Ставрополье. Из-за непогоды местные аграрии не смогли вовремя приступить к сбору урожая поздних сортов картофеля.

Ранние сорта «второго хлеба» были собраны и реализованы еще летом. Из-за возникшего дефицита отпускная цена на картошку выросла вдвое. Об этом «КП-Ставрополь» рассказали в комитете по торговле и лицензированию Ставропольского края.

- Отпускная цена картофеля выросла до 40 рублей за 1 кг, - пояснили в ведомстве.

Розничная цена на картофель в среднем составляет 65 рублей за кг.

По данным Северо-Кавказстата, на Ставрополье в сентябре 2021 года картошка стала дороже на 22,7%.

В Минсельхозе СК отметили, что к сбору урожая поздних сортов картофеля аграрии приступили на прошлой неделе, когда установилась хорошая погода. По предварительным оценкам, урожай увеличился примерно на 13% в сравнении с прошлым годом.