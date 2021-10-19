Ставрополье вошло в число регионов, где не ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

В России только в четырех регионах не ввели и не анонсировали обязательную вакцинацию от коронавируса. Среди них - Ставропольский край, Ненецкий автономный округ, Ингушетия и Калмыкия.

В 32 регионах России, среди которых Москва, Подмосковье, Сахалинская и Тюменская области, уже введена обязательная вакцинация ряда категорий граждан, но система QR-кодов не введена (либо является лишь рекомендательной).

Тем временем на Ставрополье первый компонент вакцины от COVID-19 на 18 октября получили 753314 человек. За сутки +881 человек. Вторым компонентом в Ставропольском крае привились уже 709626 человек.

За последние сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 657 человек больше. Остаток вакцины на 19 октября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 319094 дозы, а по второму 215824 дозы.

Количество людей 60+ получивших вакцину в Ставропольском крае составляет 232141 человек, причем за последние сутки вакцинированных в этой возрастной группе стало больше на 386 человек.

Через интернет за весь период на вакцинацию записались 58090 человек. За последние сутки на вакцинацию записались онлайн 86 жителей края.